В Германии признали крайне плачевное состояние армии

Значительная часть личного состава бундесвера не готова к участию в возможных боевых действиях, заявил профессор Потсдамского университета Зенке Найтцель в интервью Die Welt. По его словам, в германских вооруженных силах сохраняются системные проблемы. Свыше половины личного состава армии нельзя будет привлечь для выполнения боевых задач.

Свыше 50% военных по факту не задействованы в местах исполнения основных обязанностей, то есть [они работают] в министерстве, штабах, ведомствах. Это не означает, что все они ничего не будут делать в случае войны, но слишком многие просто задействованы в бюрократическом аппарате и многих из них едва ли можно использовать при серьезной угрозе, — сказал Найтцель.

Эксперт отмечает отсутствие политической воли к проведению необходимых преобразований среди всех партий. Особое беспокойство вызывает дисбаланс в кадровой структуре — доля офицерского состава увеличилась с 8% в период холодной войны до 22% в настоящее время.

Ранее стало известно, что Великобритания и Германия готовятся подписать важное двустороннее соглашение о взаимопомощи в случае внешней агрессии. После 18 раундов переговоров документ практически готов, а его подписание намечено на 17 июля.