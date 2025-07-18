В Германии подсчитали затраты на визажистов для Шольца и его министров

В Германии подсчитали затраты на визажистов для Шольца и его министров Bild: бундестаг потратил на визажистов для Шольца и его министров €590 тысяч

Правительство немецкого экс-канцлера Олафа Шольца потратило €590 тысяч (53,7 млн рублей) на макияж и прически для самого бывшего главы государства и его министров, передает издание Bild. Эта сумма была потрачена в период с 2022 по 2025 годы.

Наибольшие средства были потрачены на поддержание внешнего вида бывшей главы Министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, на визажиста для которой лишь за три первых месяца этого года потратили практически €21 тысячу (почти 2 млн рублей). Объемы затрат на Шольца же составили €13 тысяч (1,2 млн рублей).