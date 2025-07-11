Раскрыты тайные планы Финляндии заминировать всю границу с Россией

Финляндия планирует заминировать всю границу с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, страна намерена последовать примеру Прибалтийских государств, которые также рассматривают подобные меры.

Финляндия, судя по всему, хочет заминировать всю границу с Россией, прежде всего, как это хотят сделать Эстония, Латвия и Литва. Противопехотные мины направлены против мирного населения, поэтому их и запретили. Если наступить, то оторвет конечность. Лепестки и прочие — это варварское оружие. Они заминируют против своих же. От этого страдает и домашний скот с дикими животными, — пояснил Дандыкин.

Он назвал действия финского руководства оголтелыми и связал их с общей антироссийской политикой. Военэксперт подчеркнул, что подобные мины активно использовались на Украине, где они причинили значительные проблемы, в том числе из-за трудностей по их обнаружению.

Выход Финляндии из конвенции о запрете противопехотных мин — это оголтелые действия русофобского руководства страны. На Украине противопехотных мин очень много, они разбрасывают их, в том числе, кассетными снарядами, они много проблем нам принесли в ЛНР и ДНР, их сложно заметить из-за зеленого окраса, особенно летом. Финляндия хочет заминировать всю свою границу с Россией, это натовской похмелье, оно еще будет ощущаться долго. Они будут минировать границу, — резюмировал Дандыкин.

Ранее стало известно, что Финляндия вышла из Оттавского договора о запрете противопехотных мин. Данное решение приобретет юридическую силу в январе 2026 года. В заявлении финского внешнеполитического ведомства уточняется, что все государства-участники конвенции, а также генеральный секретарь и Совет Безопасности ООН были должным образом проинформированы о принятом решении.