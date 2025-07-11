Финляндия одним решением изменила для себя правила войны Финляндия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Финляндия вышла из Оттавского договора о запрете противопехотных мин, следует из сообщения на официальном сайте Министерства иностранных дел страны. Данное решение приобретет юридическую силу в январе 2026 года. В заявлении финского внешнеполитического ведомства уточняется, что все государства-участники конвенции, а также генеральный секретарь и Совет Безопасности ООН были должным образом проинформированы о принятом решении.

Решение о выходе из конвенции продиктовано потребностями Финляндии в обороне в условиях ухудшения ситуации с безопасностью. Выход из конвенции позволит Финляндии вновь ввести противопехотные мины в арсенал имеющихся у нее средств обороны, — сказано в сообщении министерства.

До этого стало известно о завершении строительства второй очереди 200-километрового ограждения на границе с Россией. Реализованный участок находится вблизи КПП Вартиус (муниципалитет Кухмо) и состоит из металлических решетчатых конструкций с элементами колючей проволоки. Согласно данным источника, до конца 2025 года планируется возведение оставшихся секций забора в регионах Кайнуу и Северная Похьянмаа.

Ранее Европарламент поддержал позицию Европейской комиссии, санкционировавшей финские ограничения на российском пограничном переходе. Депутаты объяснили это решение необходимостью противодействия «гибридным угрозам», якобы исходящим с российской территории.