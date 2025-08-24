Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 02:56

Мошенники активно используют популярное приложение для обмана

МВД: аферисты стали использовать приложение Google Meet для обмана россиян

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества с использованием приложения Google Meet. По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, злоумышленники активно переключились на этот сервис после ограничения голосовых вызовов через иностранные мессенджеры.

В управлении отмечают резкий рост мошеннических звонков с международных номеров. Организованные преступные группы ищут альтернативные способы связи для обхода блокировок, тестируя различные приложения.

Пока мы наблюдаем два основных тренда: резкий рост (до +83%) количества мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь, злоумышленники активно тестируют альтернативные приложения для обхода блокировок. Отмечаются отдельные схемы с использованием FaceTime и мессенджера Max, однако прямо сейчас основным способом связи становится сервис Google Meet, — указали в полиции.

Инфраструктура колл-центров и баз данных мошенников продолжает работать, вынуждая их быстро адаптироваться к новым условиям. МВД рекомендует проявлять бдительность при звонках с незнакомых номеров и через интернет-сервисы.

Ранее руководитель Центра правопорядка Москвы и области Александр Хаминский заявил, что мошенники массово используют площадки с бесплатными объявлениями для кражи персональных данных и доступа к банковским счетам. Преступники создают фейковые аккаунты, имитируя надежность, и заманивают пользователей якобы выгодными предложениями.

Мошенники активно используют популярное приложение для обмана
