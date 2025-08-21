Мошенники нашли новую «площадку» для обмана россиян

Мошенники активно используют платформы с бесплатными объявлениями для получения доступа к персональным данным и банковским счетам россиян, заявил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости. Преступники регистрируют аккаунты на подставных лиц, создавая видимость надежности, и предлагают услуги, которые кажутся привлекательными для людей, ищущих быстрое решение проблем.

Злоумышленники под предлогом оформления услуг, проверки данных или гарантийных взносов выманивают у жертв паспортные данные, логины и пароли от «Госуслуг», коды доступа к банковским счетам. В некоторых случаях они просят подписать документы электронной подписью. Ключевая особенность новой схемы заключается в том, что жертвы сами активно откликаются на такие объявления, что делает этот метод особенно опасным.

Итог почти всегда одинаков. Это оформленные на жертву и мгновенно обналиченные кредиты и займы. Полное опустошение банковских счетов и электронных кошельков. В наиболее тяжелых случаях – переоформление прав на квартиру или иную недвижимость, — предупредил юрист.

Единственным эффективным решением проблемы является тотальная модерация всех объявлений самими сервисами. До тех пор, пока платформы не начнут жестко фильтровать контент и блокировать подозрительные аккаунты до публикации, волна обмана будет только нарастать.

Хаминский призвал граждан проявлять бдительность и помнить, что, если решение кажется слишком простым и быстрым – это ловушка. Предлагаемые мошенниками услуги по решению проблем с госорганами или «очистке» кредитной истории изначально незаконны.

Ранее сообщалось, что в Старом Осколе 67-летняя женщина стала жертвой мошенников и лишилась почти 9 млн рублей. Вместе с этим она также потеряла квартиры.