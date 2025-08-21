Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 06:05

Мошенники нашли новую «площадку» для обмана россиян

Юрист Хаминский предупредил, что аферисты используют доски бесплатных объявлений

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мошенники активно используют платформы с бесплатными объявлениями для получения доступа к персональным данным и банковским счетам россиян, заявил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости. Преступники регистрируют аккаунты на подставных лиц, создавая видимость надежности, и предлагают услуги, которые кажутся привлекательными для людей, ищущих быстрое решение проблем.

Злоумышленники под предлогом оформления услуг, проверки данных или гарантийных взносов выманивают у жертв паспортные данные, логины и пароли от «Госуслуг», коды доступа к банковским счетам. В некоторых случаях они просят подписать документы электронной подписью. Ключевая особенность новой схемы заключается в том, что жертвы сами активно откликаются на такие объявления, что делает этот метод особенно опасным.

Итог почти всегда одинаков. Это оформленные на жертву и мгновенно обналиченные кредиты и займы. Полное опустошение банковских счетов и электронных кошельков. В наиболее тяжелых случаях – переоформление прав на квартиру или иную недвижимость, — предупредил юрист.

Единственным эффективным решением проблемы является тотальная модерация всех объявлений самими сервисами. До тех пор, пока платформы не начнут жестко фильтровать контент и блокировать подозрительные аккаунты до публикации, волна обмана будет только нарастать.

Хаминский призвал граждан проявлять бдительность и помнить, что, если решение кажется слишком простым и быстрым – это ловушка. Предлагаемые мошенниками услуги по решению проблем с госорганами или «очистке» кредитной истории изначально незаконны.

Ранее сообщалось, что в Старом Осколе 67-летняя женщина стала жертвой мошенников и лишилась почти 9 млн рублей. Вместе с этим она также потеряла квартиры.

мошенники
объявления
обман
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительнице Украины грозит тюрьма за общение с семьей
Очень вкусная шарлотка: никто не верит, что она приготовлена на сковороде!
Бойцы «Востока» за сутки проредили численность техники и солдат ВСУ
Названа причина перехода фитнес-клубов только на помесячную оплату
Мошенники нашли новую «площадку» для обмана россиян
Стало известно о прорыве в отношениях Индии и России
Ким Чен Ын принял участвовавших в освобождении Курской области офицеров
Россиянам объяснили, что грозит за угощение подростка сигаретой
На Западе признали, что украинцы хотят мира и готовы уступать
Россиян предупредили о сентябрьском увеличении цен
Разработчики раскрыли тайну вокруг защитной сети «Дарвин»
Пластический хирург раскрыл, можно ли исправить детскую травму носа
Спецпосланнику США Уиткоффу дали едкую оценку
Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Россияне берут кредиты для оплаты ЖКУ: как сократить расходы
В Госдуме рассказали, возможно ли расширить дачный участок
Ссоры с женой, слухи о разводе, здоровье: где сейчас Игорь Николаев
Обнародованы новые подробности звонка Трампа Путину
США намерены играть минимальную роль в гарантиях для Украины
Химик рассказал, что и почему нельзя смывать в унитаз
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
США

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.