07 декабря 2025 в 05:57

«Русская рулетка»: эксперт предупредил о рисках покупки красной икры с рук

Эксперт Ильяшенко: покупка икры с рук это опасная русская рулетка со здоровьем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Покупка красной икры через частные объявления и в социальных сетях является рискованной из-за возможного пищевого отравления, заявила ТАСС доцент кафедры торговой политики РЭУ Светлана Ильяшенко. По ее словам, такая покупка схожа с «русской рулеткой».

Покупка с рук, включая соцсети, у непроверенных продавцов — это однозначно «русская рулетка» со здоровьем и кошельком. А вот при покупке по объявлению присутствует не только риск покупки фальсификата, но и реальная опасность получить тяжелое пищевое отравление или заразиться паразитами, — сказала Ильяшенко.

По ее мнению, наиболее безопасный вариант — приобретать продукт в крупных сетевых магазинах. Там гарантированно соблюдаются условия хранения, а товар имеет необходимую документацию и маркировку, подчеркнула доцент.

Ранее гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с NEWS.ru рассказал, что красная икра в России подешевеет в преддверии новогодних праздников. Согласно его прогнозу, к концу года стоимость этого популярного деликатеса может опуститься на 5–7%. Главной причиной снижения цен эксперт назвал рост производства.

