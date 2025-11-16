Кота-эльфа продают в Екатеринбурге за 700 тыс. рублей

Большого рыжего кота по кличке Барся продают в поселке Мичуринский в Екатеринбурге за 700 тыс. рублей. Согласно информации на популярном сайте для размещения объявлений, кот добрый и ласковый, и «очень любит кушать». По словам продавца, порода Барси — эльф, при этом у него нет никаких документов, обработка от паразитов и прививки не сделаны.

Можете приобрести, чтобы он был для вас дорог. Барся очень красивый, большой (10 килограммов) и добрый. Ласковый, мурчащий, — говорится в объявлении.

Продавец уточнил, что животное живет на улице, но ночует в беседке на даче. Автор объявления отметил, что не может забрать питомца к себе, поскольку он не ладит с домашним котом. Барся каждый раз приходит с новыми ранами, поэтому ему требуется лечение.

