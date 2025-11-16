Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кота-эльфа продают в Екатеринбурге за 700 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Большого рыжего кота по кличке Барся продают в поселке Мичуринский в Екатеринбурге за 700 тыс. рублей. Согласно информации на популярном сайте для размещения объявлений, кот добрый и ласковый, и «очень любит кушать». По словам продавца, порода Барси — эльф, при этом у него нет никаких документов, обработка от паразитов и прививки не сделаны.

Можете приобрести, чтобы он был для вас дорог. Барся очень красивый, большой (10 килограммов) и добрый. Ласковый, мурчащий, — говорится в объявлении.

Продавец уточнил, что животное живет на улице, но ночует в беседке на даче. Автор объявления отметил, что не может забрать питомца к себе, поскольку он не ладит с домашним котом. Барся каждый раз приходит с новыми ранами, поэтому ему требуется лечение.

Ранее в Санкт-Петербурге волонтеры спасли кота, застрявшего между камнями на набережной канала Грибоедова. По словам представителя службы «Кошкиспас» Леонида Лунева, животное оказалось очень пугливым. Чтобы вызволить кота из каменного плена, добровольцам пришлось применить удавку.

