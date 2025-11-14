Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 13:34

Петербургские волонтеры спасли застрявшего между камнями кота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге волонтеры спасли кота, застрявшего между камнями на набережной канала Грибоедова, пишет 360.ru со ссылкой на представителя службы «Кошкиспас» Леонида Лунева. По его словам, животное пытались достать несколько раз, однако оно пряталось по щелям.

Внутри набережной остались большие камни. Между ними огромные-огромные полости. Целая система ходов, пещер, всяких щелочек, щелей и так далее. И кот там свободно перемещался. Кот оказался очень шуганным, прятался буквально от любого шума. Наверное, поэтому он не вылезал, — рассказал Лунев.

Чтобы вызволить кота из каменного «плена», волонтерам пришлось применить удавку. После спасения животное передали зоозащитникам. В дальнейшем ему планируют найти дом.

Ранее жители Забайкальского края спасли рысь, которая забралась на опору ЛЭП в поселке Новокручининский. Волонтеры самостоятельно организовали операцию по спасению животного, обесточив линию и использовав автовышку для доступа к зверю.

