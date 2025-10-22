Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 10:54

Волонтеры спасли напуганную рысь, застрявшую на столбе ЛЭП

В Забайкальском крае волонтеры спустили рысь со столба ЛЭП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рысь, забравшаяся на опору ЛЭП в поселке Новокручининский Забайкальского края, была спасена местными жителями, передает Telegram-канал Babr Mash. Волонтеры самостоятельно организовали операцию по спасению животного, обесточив линию и использовав автовышку для доступа к зверю.

Для безопасного спуска кошки был применен снотворный препарат, после чего ее транспортировали в лесной массив. Хищница не получила повреждений во время операции и была выпущена в естественную среду обитания.

Ранее спасательные службы освободили косулю, застрявшую между металлическими прутьями ограды на улице Маяковского в Новосибирске. Специалисты Министерства природных ресурсов намерены провести обследование состояния животного после происшествия.

Кроме того, специалисты отряда «СпасРезерв» освободили кошку, застрявшую в стене жилого дома на улице Куусинена в Москве. Животное находилось в заточении в течение четырех дней. Поводом для начала операции послужило обращение жильцов, которые услышали доносившееся из стены мяуканье.

рысь
ЛЭП
волонтеры
животные
Забайкальский край
