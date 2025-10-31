Рысь залезла на трубу теплотрассы и оказалась в ловушке

В Челябинске рысь запуталась в колючей проволоке и, вероятно, получила травмы, пишет Telegram-канал SHOT. Хищника заметили на ограждении завода трубопроводной арматуры. По данным канала, дикий зверь пытался согреться и залез на теплую трубу теплотрассы.

К месту уже прибыли спасатели и сотрудники зоопарка. Животное планируют временно усыпить, чтобы безопасно снять проволоку и оказать помощь.

Ранее в поселке Моготуй Забайкальского края местные жители заметили рысь на вершине столба. Они вызвали кран и подготовили снотворное, чтобы безопасно снять зверя. Препарат подействовал, и рысь мягко приземлилась на подготовленную подстилку. Специалисты собрались показать рысь ветеринарам, после чего отпустить животное обратно в лес.

До этого ветеринар-орнитолог Иван Краснов рассказал, что в Подмосковье нашли селезня с арбалетной стрелой, которую запустили живодеры. В его глотке также нашли рыболовный крючок. Птице пришлось делать операцию. Во время хирургического вмешательства у селезня остановилось сердце, но его удалось спасти.