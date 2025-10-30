Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 14:54

В российском поселке рысь забралась на столб

В Забайкальском крае жители увидели дикую рысь, которая залезла на столб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Моготуй Забайкальского края жители заметили рысь, которая забралась на вершину столба, передает Telegram-канал SHOT. Посчитав, что животному требуется помощь, они решили использовать кран и ввести снотворное, чтобы спустить его.

Рысь проявила свои грациозность и умение спускаться самостоятельно. Несмотря на это, снотворное все же оказало свое действие, и она мягко приземлилась на подготовленную подстилку.

Сейчас специалисты планируют показать рысь ветеринарам, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. После этого животное отпустят обратно в лес.

Ранее в поселке Новокручининский Забайкальского края местные жители спасли рысь, которая забралась на опору ЛЭП. Волонтеры провели операцию без посторонней помощи. Они обесточили линию электропередач и использовали автовышку для доступа к животному. Чтобы безопасно спустить кошку, им пришлось применить снотворное. После этого рысь перевезли в лес и выпустили на волю. В процессе спасательной операции зверь не получил травм.

До этого спасательные службы в Новосибирске освободили косулю, которая застряла между металлическими прутьями ограды на улице Маяковского. После инцидента специалисты Министерства природных ресурсов собираются провести обследование состояния животного.

Забайкальский край
рысь
хищники
спасения
