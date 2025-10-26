Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 14:50

Операция на утке с огромной стрелой в голове в Подмосковье попала на видео

В Подмосковье спасли селезня с арбалетной стрелой после остановки сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье нашли селезня с арбалетной стрелой, запущенной живодерами, сообщил ветеринар-орнитолог Иван Краснов в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). В глотке утки также обнаружили рыболовный крючок. Во время операции у птицы внезапно остановилось сердце, но ее удалось реанимировать.

Арбалетная стрела прошла через голову селезня. Никто не смог помочь — даже Московский зоопарк. Я, ветеринар-орнитолог, поймал его, провел операцию и вернул дыхание, — отметил Краснов.

Ранее российский штурмовик спас из-под завалов дома в Ольговке Курской области раненую и истощенную собаку. Боец вынес на руках немецкую овчарку и передал волонтерам, которые доставили ее в приют. Там собака получила медицинскую помощь, а вскоре нашла новых хозяев.

До этого жители одного из домов Москвы объединились, чтобы помочь щенку, который стал жертвой своего же хозяина. Они услышали душераздирающий лай собаки и выяснили, что мужчина, предположительно являющийся гражданином Китая, жестоко избивает ногами животное.

утки
птицы
Подмосковье
операции
спасения
