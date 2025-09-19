Москвичи спасли щенка таксы из рук живодера

Жители одного из домов Москвы объединились, чтобы помочь щенку, который стал жертвой своего же хозяина, передает Telegram-канал Baza. На Боровском шоссе жильцы услышали душераздирающие крики собаки и выяснили, что мужчина, предположительно являющийся гражданином Китая, жестоко избивает ногами животное.

Соседи обратились в полицию, и щенка доставили в ветеринарную клинику. У животного диагностированы перелом правой бедренной кости, многочисленные травмы и острый энтерит. Неравнодушные к судьбе животного люди взяли на себя все расходы на его лечение, которое обошлось более чем в 100 тыс. рублей. Они также заставили владельцев отказаться от питомца.

Щенок, который перенес сложную операцию и прошел курс интенсивной терапии, начал восстанавливаться. Для него уже нашли новую семью.

Ранее в подмосковном селе Лайково женщина выбросила кота с четвертого этажа. В полицию поступило заявление о жестоком обращении с животным. Правоохранительные органы устанавливают личность женщины, а очевидцы отвезли кота в ветеринарную клинику.