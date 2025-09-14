В Одинцово женщина выкинула кота с четвертого этажа

Женщина выбросила кота с четвертого этажа дома в подмосковном селе Лайково, расположенного в Одинцовском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД региона. В правоохранительные органы поступило заявление о жестоком обращении с животным. В данный момент полицейские устанавливают личность женщины.

Предварительно установлено, что на четвертом этаже одного из домов, расположенных в микрорайоне Город-Событие села Лайково, женщина выбросила из окна кота. В результате падения животное получило телесные повреждения. Очевидцы отвезли питомца в ветеринарную клинику, — рассказали в пресс-службе.

Как пишет Telegram-канал «360.ru», истекающего кровью скоттиш-фолда по кличке Тайсон нашли неравнодушные прохожие. Они отвезли животное в ветклинику, где Тайсон успешно перенес одну операцию. Вскоре ему прооперируют челюсть.

Ранее в Нефтекамске мужчина напал на пенсионерку и ее собаку во время прогулки. Незнакомец толкнул пожилую женщину и стал бить питомца о столб. Мужчина заявил, что животное якобы кусало его раньше. У собаки диагностированы серьезные ушибы, животное с трудом поднимается на задние лапы. Пострадавшая женщина обратилась с заявлением в полицию.

До этого в Новороссийске мужчина ударил палкой маленькую собаку, которая испугалась и выбежала на дорогу. Восьмилетняя чихуа-хуа погибла под колесами автомобиля.