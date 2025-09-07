Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 18:01

Избитая палкой чихуахуа без зубов погибла под колесами машины

В Новороссийске мужчина избил палкой чихуахуа, которая тявкнула на его дочь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Новороссийске мужчина ударил палкой маленькую собаку, после чего она выбежала на дорогу, сообщает Telegram-канал SHOT. Восьмилетняя чихуахуа по кличке Ася, весившая меньше двух килограммов, погибла под колесами автомобиля. У собаки практически не было зубов, кроме жевательных, сказано в публикации.

По данным авторов канала, животное тявкнуло на проходившую мимо девочку. Ее отец разозлился и ударил питомца палкой. От испуга собака сорвалась с поводка и бросилась бежать. Хозяйка спустя несколько часов нашла животное на проезжей части уже мертвым.

Ранее жителю Москвы назначили штраф в размере одной тысячи рублей за избиение уличного кота. Мужчина не смог объяснить причину своего поступка и позже принес извинения. К счастью, животное не получило серьезных травм, а впоследствии ему нашли хозяев. Зоозащитники назвали наказание слишком мягким. Они выступили за возбуждение уголовного дела.

До этого в селе Нижняя Тавда Тюменской области неизвестный выстрелил в кошку из пневматики. Пуля угодила животному прямо между глаз. Кошка чудом осталась жива. Местные жители заявили, что намерены разыскать стрелка.

собаки
живодеры
Новороссийск
животные
