31 августа 2025 в 16:03

Москвич отделался минимальным штрафом за избиение кота у всех на глазах

Москвичу назначили штраф в размере одной тысячи рублей за избиение кота

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москвичу назначили штраф в размере одной тысячи рублей за избиение уличного кота на глазах у соседей, передает Telegram-канал «Москва 24». Инцидент произошел в одном из жилых комплексов столицы.

Объяснить причину своего поступка мужчина не смог. Позднее после критики он все-таки извинился за содеянное. К счастью, кот не получил серьезных повреждений, и ему даже нашли хозяев. Зоозащитники считают наказание слишком мягким и отмечают, что подобные действия должны преследоваться по уголовной статье. В этом случае нарушителю грозило бы до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске коту по кличке Кузя, пострадавшему от рук живодера, сделали искусственную шубу. Животное получило тяжелые ожоги и повреждения кожи после того, как его облили клеем и подожгли. Врачи провели несколько операций, включая удаление некротизированных участков. Сообщается, что Кузя обрел новых хозяев.

До этого в Краснодаре местные жители заявили, что дети жестоко убили пса по кличке Уголек. По их словам, животное сначала порезали ножом и избили, а затем повесили, зацепив ошейник за арматуру. Позднее волонтеры нашли труп собаки. При этом камеры зафиксировали, как она заходила на стройку вместе с подростками, которые вскоре вернулись уже без нее.

живодеры
животные
штрафы
Москва
