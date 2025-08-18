Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 13:04

Новосибирскому коту после нападения живодера сшили искусственную шубу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске коту по кличке Кузя, пострадавшему от рук живодера, сшили искусственную шубу, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на ветеринара Бориса Хандогина. Животное получило сильные ожоги и повреждения кожи после того, как неизвестный облил его клеем и поджег. После нападения Кузе провели несколько операций.

Первым этапом было проведено удаление некротизированых участков кожи и хвоста. Далее Кузе несколько недель проводили обработки в условиях стационара для подготовки к последующей пластике кожи, — рассказал Хандогин.

После этого ветеринары провели еще одну манипуляцию — они закрыли рану животного лоскутом коленной складки. Уже через две недели ветврачи сняли швы. Сейчас Кузя постепенно восстанавливается, обретя хозяев.

Ранее сообщалось, что кот по кличке Тигр, которого сбросили с пятого этажа дома в Ангарске, начал чувствовать лапы. Пострадавшему животному провели сложную операцию.

живодеры
животные
спасения
кошки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, почему лидеры ЕС боятся встречи Трампа и Зеленского
Путин поддержал инициативу о защите ростовских фермерских хозяйств
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 18 августа, проблемы
Экс-футболист «Динамо» назвал фигней байку о проклятии клуба женой Севидова
В ГД объяснили, зачем лидеры ЕС едут на встречу Зеленского и Трампа
Мать-антипрививочница довела дочь до смерти
Дипломаты ответили на слухи о встрече Трампа, Путина и Зеленского в Венгрии
Зеленского предупредили о «горькой таблетке» уступок в Вашингтоне
Мужчина прилетел в Дагестан с часами Rolex и был задержан таможенниками
Вкусное ткемали из сливы, которое хочется есть ложкой прямо из банки
Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках
Россиянка организовала похищение родного брата ради доли в квартире
Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты
Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной
Названы последствия атаки ВСУ на ведущий через Венгрию нефтепровод «Дружба»
Экс-футболист сборной России назвал две главные проблемы «Динамо» в РПЛ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский против мира с Россией
В Госдуме назвали главное достижение Путина и Трампа на саммите на Аляске
ВСУ нанесли удар по объекту, где всегда много людей
Пойманная на Сахалине агрессивная акула попала на видео
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.