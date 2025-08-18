Новосибирскому коту после нападения живодера сшили искусственную шубу

В Новосибирске коту по кличке Кузя, пострадавшему от рук живодера, сшили искусственную шубу, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на ветеринара Бориса Хандогина. Животное получило сильные ожоги и повреждения кожи после того, как неизвестный облил его клеем и поджег. После нападения Кузе провели несколько операций.

Первым этапом было проведено удаление некротизированых участков кожи и хвоста. Далее Кузе несколько недель проводили обработки в условиях стационара для подготовки к последующей пластике кожи, — рассказал Хандогин.

После этого ветеринары провели еще одну манипуляцию — они закрыли рану животного лоскутом коленной складки. Уже через две недели ветврачи сняли швы. Сейчас Кузя постепенно восстанавливается, обретя хозяев.

