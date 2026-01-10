Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 14:55

Под филиппинской лавиной из мусора нашли признаки жизни

APN: на Филиппинах нескольких человек пытаются спасти из-под мусорной лавины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Спасатели обнаружили признаки жизни под многометровой лавиной мусора, обрушившейся на предприятие по утилизации отходов на Филиппинах, сообщает AP News. В результате инцидента, произошедшего в четверг, погибли по меньшей мере четверо рабочих, более 30 человек числятся пропавшими без вести.

Катастрофа произошла в деревне Биналив города Себу, где гора отходов накрыла малоэтажные здания. На место происшествия привлечены десятки спасателей, которые в условиях опасных завалов из жестяных крыш, железных прутьев и горючего мусора ведут поиск выживших. Для аккуратных раскопок власти ожидают доставку 50-тонного крана.

Власти подтвердили наличие обнаруженных признаков жизни в определенных районах, что требует продолжения осторожных раскопок, — заявил мэр города Нестор Архиваль.

Он подчеркнул, что безопасность спасателей является приоритетом из-за рисков обрушения и наличия ацетилена, в связи с чем периметр безопасности был скорректирован. Из-под завалов удалось спасти 12 рабочих с травмами.

Ранее стало известно, что высочайшая вершина мира Эверест остается в критическом состоянии из-за завалов мусора. Непальские власти свернули многолетнюю и неэффективную программу по ее очистке. По оценке экспертов, на горе находится до 50 тонн отходов человеческой жизнедеятельности.

Филиппины
спасения
люди
мусор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Шерегеше туристов массово сразил ротавирус после посещения бара
Гренландия обратилась к Трампу с одним требованием
Наследник свергнутого иранского шаха бросил вызов Тегерану
Удар российского «Орешника» лишил НАТО иллюзий об однополярном мире
Спронг поменял ЦСКА на «Автомобилист»
Пролив Дарданеллы временно заблокирован
В Махачкале закрыли небо
В ГД ответили на обвинения Кулебы в якобы атаке РФ на суда в Черном море
Известный турецкий актер попался с наркотиками
Дочь Пескова рассказала, как прошло ее 28-летие
Ученые придумали способ омоложения яйцеклеток
Печенье готово за 20 минут! Готовим кош-теле: быстрый хворост по-татарски
Ученые объяснили, стоит ли бояться светящихся из-за имплантов грудей
Опять мы виноваты. Трамп объяснил Россией притязания на Гренландию: детали
ВСУ нанесли новый удар под Волгоградом: что известно о пожаре на нефтебазе
«Tinder — охотничье угодье»: жертвы маньяка подали в суд на приложение
Обладатель «Эмми» попал в скандал с сексуальным насилием над ребенком
В Ростовской области два хутора остались без электричества из-за атаки ВСУ
Под филиппинской лавиной из мусора нашли признаки жизни
Ученые разгадали секрет вечно пьяных людей
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.