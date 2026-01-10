Под филиппинской лавиной из мусора нашли признаки жизни APN: на Филиппинах нескольких человек пытаются спасти из-под мусорной лавины

Спасатели обнаружили признаки жизни под многометровой лавиной мусора, обрушившейся на предприятие по утилизации отходов на Филиппинах, сообщает AP News. В результате инцидента, произошедшего в четверг, погибли по меньшей мере четверо рабочих, более 30 человек числятся пропавшими без вести.

Катастрофа произошла в деревне Биналив города Себу, где гора отходов накрыла малоэтажные здания. На место происшествия привлечены десятки спасателей, которые в условиях опасных завалов из жестяных крыш, железных прутьев и горючего мусора ведут поиск выживших. Для аккуратных раскопок власти ожидают доставку 50-тонного крана.

Власти подтвердили наличие обнаруженных признаков жизни в определенных районах, что требует продолжения осторожных раскопок, — заявил мэр города Нестор Архиваль.

Он подчеркнул, что безопасность спасателей является приоритетом из-за рисков обрушения и наличия ацетилена, в связи с чем периметр безопасности был скорректирован. Из-под завалов удалось спасти 12 рабочих с травмами.

Ранее стало известно, что высочайшая вершина мира Эверест остается в критическом состоянии из-за завалов мусора. Непальские власти свернули многолетнюю и неэффективную программу по ее очистке. По оценке экспертов, на горе находится до 50 тонн отходов человеческой жизнедеятельности.