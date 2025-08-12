Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 14:35

Стало известно о состоянии сброшенного с пятого этажа кота из Ангарска

Сброшенный с пятого этажа в Ангарске кот начал чувствовать лапы после операции

Фото: Shutterstock/Roman Zaiets

Кот по кличке Тигр, которого сбросили с пятого этажа дома в Ангарске, начал чувствовать лапы, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на ветеринаров. Пострадавшему животному провели сложную операцию.

Старания ветеринаров вернули коту частичную чувствительность — животное уже пытается двигаться. К счастью, после падения у Тигра осталась целой спинномозговая оболочка — у него есть шансы снова встать на лапы. Впереди у животного еще месяцы восстановления.

Сейчас Тигр еще не может самостоятельно есть и ходить в туалет. Волонтеры приюта, куда животное попало после падения, кормят его из шприца и меняют пеленки. Коту также делают массаж по несколько раз в день.

Этот случай живодерства произошел 2 августа в 15-м микрорайоне Ангарска. Именно там неизвестный решил расправиться с котом. Пострадавшее животное нашли прохожие и передали его волонтерам, после этого Тигра доставили в ветклинику.

животные
коты
спасения
живодеры
