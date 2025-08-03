Неизвестный сбросил кота с пятого этажа дома в Ангарске

Неизвестный сбросил кота с пятого этажа жилого дома в Ангарске, сообщила пресс-служба управления МВД Иркутской области в своем Telegram-канале. Животное передали волонтерам и доставили в ветеринарную клинику. Полиция начала проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

В 15-м микрорайоне города нефтехимиков неизвестный сбросил кота с пятого этажа, — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье суд оштрафовал на 40 тысяч рублей мужчину, поймавшего в капкан и застрелившего породистую собаку. Инцидент произошел 27 октября 2024 года в коттеджном поселке деревни Пустые Меленки городского округа Клин. По версии следствия, после расправы охотник привязал тело животного к машине и проволок его по улицам.

До этого в Новом Уренгое вынесли приговор местному жителю, который в новогоднюю ночь сжег труп лисы в Вечном огне мемориального комплекса. Как установил суд, мужчина, находясь в состоянии опьянения, совершил акт вандализма, осквернив символ воинской славы. В качестве наказания суд назначил нарушителю 320 часов обязательных работ.