Суд наказал охотника за убийство собаки в Подмосковье

В Подмосковье суд оштрафовал на 40 тысяч рублей мужчину, поймавшего в капкан и застрелившего породистую собаку, сообщает MK.RU. Инцидент произошел 27 октября 2024 года в коттеджном поселке деревни Пустые Меленки городского округа Клин. По версии следствия, после расправы охотник привязал тело животного к машине и проволок его по улицам.

Как утверждают очевидцы, охотник с 50-летним стажем объяснял свои действия тем, что собака якобы мешала ему — гоняла кабанов, убивала кур и пугала дичь. Один из дачников снял живодерство на видео, затем остановил машину и потребовал объяснений. По его словам, охотник прятал в автомобиле предмет, похожий на охотничье ружье, и не скрывал радости от смерти животного. Жители поселка рассказали, что Ева была дружелюбной собакой. Мужчину же считали агрессивным и склонным к угрозам. Как вспомнила одна из местных жительниц, в 2002 году он убил и их питомца.

Ранее в Новом Уренгое вынесли приговор местному жителю, который в новогоднюю ночь сжег труп лисы в Вечном огне мемориального комплекса. Как установил суд, находясь в состоянии опьянения, мужчина совершил акт вандализма, осквернив символ воинской славы. В качестве наказания суд назначил нарушителю 320 часов обязательных работ.