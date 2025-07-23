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23 июля 2025 в 15:12

Жителю ЯНАО вынесли приговор за сожжение трупа лисы в Вечном огне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ЯНАО жителя Нового Уренгоя осудили после сожжения трупа лисы в Вечном огне, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный СК. Мужчину признали виновным в осквернении символов воинской славы РФ.

Инцидент случился в ночь с 30 на 31 декабря 2024 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил труп дикого животного в Вечный огонь на мемориальном комплексе «Трех войн».

Как пояснили в прокуратуре ЯНАО, своим поведением россиянин оскорбил память защитников Отечества и выразил неуважение к обществу. В качестве наказания ему назначили 320 часов обязательных работ.

Ранее в Солнечногорске правоохранители задержали пятерых подростков за осквернение могилы российского военного. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и осквернении места захоронения.

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