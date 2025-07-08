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08 июля 2025 в 17:22

В Подмосковье подростки осквернили могилу российского военного

В Солнечногорске задержали пятерых подростков за осквернение могилы военного

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Солнечногорске правоохранители задержали пятерых подростков за осквернение могилы российского военного, сообщает РЕН ТВ. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и осквернении места захоронения.

Свой замысел злоумышленники осуществляли сообща из идеологической ненависти. Трое десятиклассников прибыли из Тулы, студент МГУ — из Дмитрова, один из соучастников преступления оказался местным безработным, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее в Башкирии Верховный суд приговорил двух подростков, которые справили нужду на БТР, к двум годам принудительных работ каждого. Отмечается, что юноши признаны виновными в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Сам инцидент произошел в сентябре 2024 года. Совершившие преступление юноши были в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в городе Пугачеве Саратовской области цыгане залезли на Вечный огонь, сняли штаны и повернулись задом к мемориалу. Специалисты Следственного комитета России по региону начали проверку по факту произошедшего.

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