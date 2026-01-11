Кошачья шерсть больше не проблема: простые хитрости для идеального порядка в доме

У владельцев кошек и собак вопрос борьбы с шерстью стоит особенно остро. Но не стоит отчаиваться — с помощью несложных приёмов можно заметно сократить количество шерсти в квартире и сделать уборку менее утомительной. Давайте разберём проверенные способы, которые легко внедрить в повседневную рутину.

Начните с регулярной влажной уборки — это первый и очень важный шаг. Используйте тряпки из микрофибры или других синтетических тканей: они отлично собирают шерсть. Особое внимание уделите местам, где питомец любит отдыхать. Чтобы шерсть меньше оседала на мягкой мебели, одежде и коврах, периодически обрабатывайте их антистатиком — так вы снизите воздействие статического электричества.

Если шерсть уже прилипла, выручит недорогой ролик с липкой лентой. Не забывайте и про увлажнитель воздуха: оптимальная влажность уменьшает количество пыли, а значит, шерсть становится менее заметной. И, конечно, не пренебрегайте уходом за питомцем — регулярное вычёсывание заметно сократит количество шерсти в доме и пойдёт на пользу здоровью животного.

