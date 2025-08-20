Переговоры Путина и Трампа на Аляске


20 августа 2025 в 11:10

В Краснодаре дети зарезали и повесили собаку

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Жители Краснодара утверждают, что местные дети зарезали пса по кличке Уголек, а затем повесили животное, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Собака сначала жила на улице в ЖК «Отражение», а потом ее приютила одна из прохожих.

Уголька жестоко убили. Сначала порезали ножом, потом били, затем повесили, зацепив ошейник за крюк арматуры <…>, якобы пес сам зацепился и умер от удушения, — заявили местные жители.

По словам хозяйки, собака сорвалась с поводка и сбежала. Волонтеры искали ее четыре дня и в результате нашли труп животного на стойке. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Уголек шел на объект в компании неизвестных ребят. Через 10 минут они вернулись, но уже без собаки, отмечают авторы канала.

Ранее в Тюменской области неизвестный ранил домашнюю кошку из пневматики. Отмечается, что домашнему питомцу удалось выжить. По информации журналистов, пуля живодера угодила прямо между глаз животному. Кошку отправили под присмотр хозяйки. Местные жители пообещали найти стрелка, добавили в издании.

