10 января 2026 в 11:30

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 января: где сбои в России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Сегодня, 10 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Ростовской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 10 января

По данным на сайте «Сбой.рф», мобильный интернет не работает в десятках регионов. Из-за полного отсутствия доступа к Сети или нестабильного соединения абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах.

Наибольшее число жалоб поступило от абонентов мобильного оператора «МегаФон» — 179 обращений за сутки. Ранее этот показатель составил 197. Сообщения приходят из Москвы — 43%, Ростовской области, Санкт-Петербурга — по 11%, Нижегородской, Владимирской, Смоленской, Московской областей, Чувашии — по 4%, Рязанской, Костромской, Самарской, Свердловской, Воронежской областей, Краснодарского края, Тюмени — по 2%.

На других операторов также поступают жалобы. Наиболее «активными» регионами стали Москва, Краснодарский край, Подмосковье, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Волгоградская область, Ставрополье, Приморский край.

Почему не работает мобильный интернет 10 января

Президент России Владимир Путин на прямой линии пояснил, что мобильный интернет отключают, чтобы защитить население от беспилотников. Кремль считает оправданными подобные меры для борьбы с атаками дронов, отметил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ограничение интернета стало необходимой мерой для противодействия беспилотникам, которые могут получать сигналы через сотовую сеть, отметили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области. Отключение мобильной передачи данных помогает разорвать контроль над дронами и передачу видео с них.

Местные власти зачастую предупреждают жителей о возможной угрозе атаки БПЛА и связанных с этим неудобствах, обусловленных отсутствием мобильного интернета. Тем не менее заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным из соображений безопасности, заявили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Работу сетей возвращают в штатный режим, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили в ведомстве.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 10 января силы ПВО сбили над территорией страны 59 украинских беспилотников. 11 дронов уничтожили над акваторией Черного моря, 10 — в Краснодарском крае, восемь — в Брянской области, шесть — в Липецкой, по четыре — в Калужской области, Адыгее, Крыму и над Азовским морем, три — в Московском регионе, два — в Белгородской области, по одному — в Воронежской, Смоленской и Тульской областях.

Какие сайты работают во время ограничений

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка. В него входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

интернет
новости
жалобы
регионы
Егор Зверев
Е. Зверев
