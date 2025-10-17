Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 06:37

Российский штурмовик героически спас собаку из-под обломков дома

Штурмовик ВС России спас овчарку из разрушенного дома в Ольговке Курской области

Немецкая овчарка Немецкая овчарка Фото: Wang Haofei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Штурмовик спас из-под завалов дома в Ольговке Курской области раненую и истощенную собаку, рассказала РИА Новости директор приюта «Право жить» Екатерина Жильникова. По ее словам, российский боец вынес на руках немецкую овчарку и передал волонтерам, которые доставили животное в приют. Там собака получила медицинскую помощь, а вскоре нашла новых хозяев.

Он вынес из разрушенного дома, просто из-под обломков ее вытащил. Она не могла идти, истощена была, сил у нее не было, рассказала Жильникова.

После этого военнослужащий с тяжелым ранением попал в госпиталь. Оттуда он продолжал интересоваться судьбой овчарки. Сотрудники приюта отвечали на его письма и присылали фотографии спасенной собаки.

Ранее сообщалось, что в немецкой коммуне Кляйн-Упаль женщина во время прогулки с собакой обнаружила тело ребенка. Жуткая находка была сделана в окрестностях небольшого поселения, где проживает всего 230 человек. Женщина, которая приехала в Германию с туристическими целями, отправилась на обычную прогулку со своим питомцем.

штурмовики
Курская область
собаки
волонтеры
