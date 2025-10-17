Российский штурмовик героически спас собаку из-под обломков дома

Штурмовик спас из-под завалов дома в Ольговке Курской области раненую и истощенную собаку, рассказала РИА Новости директор приюта «Право жить» Екатерина Жильникова. По ее словам, российский боец вынес на руках немецкую овчарку и передал волонтерам, которые доставили животное в приют. Там собака получила медицинскую помощь, а вскоре нашла новых хозяев.

Он вынес из разрушенного дома, просто из-под обломков ее вытащил. Она не могла идти, истощена была, сил у нее не было, — рассказала Жильникова.

После этого военнослужащий с тяжелым ранением попал в госпиталь. Оттуда он продолжал интересоваться судьбой овчарки. Сотрудники приюта отвечали на его письма и присылали фотографии спасенной собаки.

