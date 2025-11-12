Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 18:45

Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС

Лихачев: на Запорожской АЭС восстановлено электроснабжение

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стабилизировалась ситуация с электроснабжением, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что беспокойные моменты имеют место быть, передает РИА Новости.

Ситуация стабилизировалась в части электроснабжения. Надо сказать что совместно с МАГАТЭ мы всё-таки смогли обеспечить необходимый режим тишины для ремонта обеих линий — «Днепровской» и «Ферросплавной», — сказал он.

В течение месяца Запорожская АЭС функционировала за счет дизель-генераторов, работая в режиме автономного энергоснабжения. Такой случай — первый в мировой истории атомной энергетики: ни одна АЭС раньше не функционировала в подобных условиях так долго. Лихачева отметил, что это продемонстрировало исключительную надежность станции.

Тем временем появилась информация, что для учителей в Кузбассе изменят нормы потребления электроэнергии. Раньше они могли не платить за электричество. Теперь лимиты потребления для педагогов составят 400 кВт/ч для квартир, 600 кВт/ч для частных домов и 1950 кВт/ч для домов с электроотоплением.

ЗАЭС
электроснабжение
ЛЭП
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белоруссии решили ввести налог для богатых
Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке
Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется
Педофил набросился на школьницу и попал на видео
Развод, критика СВО, «Жди меня»: как живет Татьяна Арнтгольц
Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа
Ушаков сообщил о контактах России и США на различных уровнях
Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой
В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя спустя 19 лет
Вспышка гепатита А произошла в российской школе
В Германии признались в истощении экономических резервов
Прокуратура раскрыла причину масштабного взрыва в Ачинске
Хирург рассказал о неочевидных признаках заражения газовой гангреной
Раскрыты данные о «человеческом сафари» в Сараево
Евродепутат анонсировал визит в Россию
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
В Раде раскрыли, с кем неоднократно спала министр энергетики Украины
Сын сбагрил отца психиатру ради дома: врач скорой раскрыл преступную схему
Рецепт тушеной капусты без мяса на сковороде: витаминный гарнир
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.