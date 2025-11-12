Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стабилизировалась ситуация с электроснабжением, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что беспокойные моменты имеют место быть, передает РИА Новости.

Ситуация стабилизировалась в части электроснабжения. Надо сказать что совместно с МАГАТЭ мы всё-таки смогли обеспечить необходимый режим тишины для ремонта обеих линий — «Днепровской» и «Ферросплавной», — сказал он.

В течение месяца Запорожская АЭС функционировала за счет дизель-генераторов, работая в режиме автономного энергоснабжения. Такой случай — первый в мировой истории атомной энергетики: ни одна АЭС раньше не функционировала в подобных условиях так долго. Лихачева отметил, что это продемонстрировало исключительную надежность станции.

