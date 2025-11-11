Для учителей в Кузбассе введут нормативы потребления электроэнергии

Для учителей в Кузбассе изменят нормы потребления электроэнергии, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. Раньше они могли не платить за электричество.

Сообщается, что закон затронет более 1,2 тыс. жителей, в том числе учителей музыки, рисования и пенсионеров с большим стажем работы. Теперь лимиты потребления для педагогов составят 400 кВт/ч для квартир, 600 кВт/ч для частных домов и 1950 кВт/ч для домов с электроотоплением.

При потреблении электричества сверх лимита разницу учителям придется оплачивать самостоятельно. Причиной нововведений стал аномально большой расход энергии в отдельных случаях — педагогов заподозрили в подключении домохозяйств и занятии майнингом.

