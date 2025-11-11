Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 12:49

Для учителей в Кузбассе введут нормативы потребления электроэнергии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для учителей в Кузбассе изменят нормы потребления электроэнергии, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. Раньше они могли не платить за электричество.

Сообщается, что закон затронет более 1,2 тыс. жителей, в том числе учителей музыки, рисования и пенсионеров с большим стажем работы. Теперь лимиты потребления для педагогов составят 400 кВт/ч для квартир, 600 кВт/ч для частных домов и 1950 кВт/ч для домов с электроотоплением.

При потреблении электричества сверх лимита разницу учителям придется оплачивать самостоятельно. Причиной нововведений стал аномально большой расход энергии в отдельных случаях — педагогов заподозрили в подключении домохозяйств и занятии майнингом.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что дачные хозяйственные постройки площадью до 50 квадратных метров освобождаются от налога. По его словам, на льготы также могут рассчитывать граждане, вышедшие на пенсию.

