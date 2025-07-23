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23 июля 2025 в 05:08

Минпросвещения выявило, сколько часов в неделю должны учиться школьники

Минпросвещения: ученики младшей школы должны учиться не более 26 часов в неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения РФ утвердило новые нормативы учебной нагрузки для учащихся начальных классов, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно документу, максимальная недельная нагрузка для школьников 1-4 классов не должна превышать 26 часов, пишет РИА Новости.

Для первоклассников установлена нагрузка от 20 до 21 часа в неделю, для учащихся 2-4 классов — от 23 до 26 часов. Конкретное количество часов зависит от выбранного учебного плана образовательного учреждения.

Общий объем учебных занятий за четыре года обучения должен составлять от 2966 до 3305 часов независимо от типа учебной недели (пятидневной или шестидневной). Новые нормативы направлены на оптимизацию образовательного процесса и сохранение здоровья школьников.

Ранее сообщалось, что со следующего учебного года вводятся единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах. По новым правилам, на контрольные школьникам будет предоставлено один или два урока, каждый — не более 45 минут. Вместе с этим подчеркивается, что объем учебного времени, выделяемого на проведение проверочных работ, не должен превышать 10% от всего учебного процесса.

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