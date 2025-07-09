Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 08:10

Школьникам ограничат время для контрольных работ

Минпросвещения ввело единые нормы времени на контрольные работы в школах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения России с 1 сентября 2025 года вводит единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах, сообщает РИА Новости. По новым правилам, на контрольные школьникам будет предоставлено один или два урока, каждый — не более 45 минут.

При этом практическое задание дети должны будут выполнить за один урок. Вместе с этим в документе подчеркивается, что объем учебного времени, выделяемого на проведение проверочных работ, не должен превышать 10% от всего учебного процесса.

Ранее Минпросвещения запустило оперативную горячую линию, призванную решить проблему поиска учителей для школ и помочь педагогам найти работу. Сервис предназначен как для директоров образовательных учреждений, так и для самих преподавателей.

Новая инициатива ведомства создана для быстрого закрытия вакансий в школах по всей стране. Директора, испытывающие нехватку педагогических кадров, смогут оперативно подать заявку через горячую линию. Одновременно преподаватели, находящиеся в поиске работы в сфере образования, получат удобный канал для трудоустройства.

школы
Минпросвещения
учеба
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший советник раскритиковал решения Трампа по Украине
В Госдуме призвали не доверять материалам CNN c угрозами Трампа Путину
Генерал ответил на заявление ВСУ о сбитых 728 дронах России
Таджикистан выгнал афганских беженцев под угрозой ареста
На Украине пожаловались на рекордную атаку дронов
Воробьев рассказал о новшествах в сфере ЖКУ в Подмосковье
Ситуация в Курской области утром 9 июля: разгром элиты, бегство наемников
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве в среду, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области горит аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Эксперт дал прогноз по ценам на квартиры на ближайшие месяцы
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.