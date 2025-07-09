Школьникам ограничат время для контрольных работ Минпросвещения ввело единые нормы времени на контрольные работы в школах

Министерство просвещения России с 1 сентября 2025 года вводит единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах, сообщает РИА Новости. По новым правилам, на контрольные школьникам будет предоставлено один или два урока, каждый — не более 45 минут.

При этом практическое задание дети должны будут выполнить за один урок. Вместе с этим в документе подчеркивается, что объем учебного времени, выделяемого на проведение проверочных работ, не должен превышать 10% от всего учебного процесса.

Ранее Минпросвещения запустило оперативную горячую линию, призванную решить проблему поиска учителей для школ и помочь педагогам найти работу. Сервис предназначен как для директоров образовательных учреждений, так и для самих преподавателей.

Новая инициатива ведомства создана для быстрого закрытия вакансий в школах по всей стране. Директора, испытывающие нехватку педагогических кадров, смогут оперативно подать заявку через горячую линию. Одновременно преподаватели, находящиеся в поиске работы в сфере образования, получат удобный канал для трудоустройства.