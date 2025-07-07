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07 июля 2025 в 00:00

В России заработал сервис для поиска учителей

Минпросвещения открыло горячую линию для поиска педагогов в школы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Минпросвещения РФ запустило оперативную горячую линию, призванную решить проблему поиска учителей для школ и помочь педагогам найти работу. Сервис предназначен как для директоров образовательных учреждений, так и для самих преподавателей.

Новая инициатива ведомства создана для быстрого закрытия вакансий в школах по всей стране. Директора, испытывающие нехватку педагогических кадров, смогут оперативно подать заявку через горячую линию. Одновременно преподаватели, находящиеся в поиске работы в сфере образования, получат удобный канал для трудоустройства.

Важным преимуществом сервиса является гарантированная скорость обработки: любая заявка будет рассмотрена в течение трех рабочих дней с момента обращения. Горячая линия доступна для звонков с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

Ранее в Минпросвещения заявили, что с 1 сентября 2025 года в 84 образовательных организациях России начнется апробация системы оценки поведения. Речь идет о нескольких регионах, однако ведомство не уточнило, в каких именно.

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