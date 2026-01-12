Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь

Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь

В Башкирии 12-летняя девочка вынуждена проходить экстренную профилактику от бешенства после того, как на нее напала рысь. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Девочка молчала

О нападении рыси на ребенка 12 января сообщили в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Там рассказали, что большая кошка попала на территорию спортивного лагеря «Уфимский сокол» через лес.

Инцидент произошел 7 января, но девочка рассказала об этом не сразу. У пострадавшей школьницы осталась царапина на руке. Сейчас она под наблюдением врачей, начали курс уколов, которые предотвращают развитие бешенства.

«Девочка спокойно вернулась в корпус и [о нападении] умолчала. Позже, когда у нее заметили царапину на руке, спросили: „Откуда?“ Она сказала: „Поцарапала кошка“. Соответственно, сотрудники учреждения забили тревогу, потому что кошки-то у них нет», — сообщил один из сотрудников центра изданию «Известия».

Детей загнали в корпуса

Руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников отметил, как отлично сработал руководитель лагеря, узнав о ЧП с животным.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Нападение произошло не на моих глазах, девочку я не видел, но знаю, что это не рваная рана, а царапина. Возможно, ребенок хотел погладить животное. Девочка о случившемся умолчала. Вернулась в корпус и уже потом сказала, что ее поцарапала кошка. Сотрудники лагеря сразу поняли, что кошек на территории нет, есть только щенок и собака, забили тревогу. Выяснилось, что, действительно, по территории бегает рысь. Сразу позвонили в МЧС, всех детей загнали в корпуса и их закрыли для безопасности. Директор хорошо отработал», — сказал Дмитрий Стрельников в комментарии «Башинформ».

Рысь ела снег

Сотрудники реабилитационного центра рассказали, что рысь вела себя неадекватно: она ела снег, затем начала задыхаться, а позднее скончалась.

В присутствии представителей Росприроднадзора руководитель реабилитационного ветеринарного центра связал мертвое животное и передал его под ответственность профильного ведомства.

Стрельников уточнил, что животное пало само, никаких спецсредств против него не применялось.

«Рысь легла в сугроб, свернулась калачиком. Я достал наркоз, стал заряжать. Потом смотрю, она лежит спокойно, решил накинуть удавку: рысь пошевелилась, но не особо активно, и скончалась. У рта была пена, хотя это не показатель бешенства, но один из признаков. На 99% уверен, что она больна бешенством. Труп отдали госветслужбе», — пояснил глава центра «Пин и Пуф».

В Следственном комитете тем временем объявили о возбуждении уголовного дела о халатности.

«По данному факту Бирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о халатности. В настоящее время по уголовному делу организован комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, ответственных за организацию обеспечения безопасности на территории детского учреждения, и правовую оценку их действий», — рассказали в ведомстве.

Читайте также:

«У нее вся одежда в крови»: девушку облили кислотой в Екатеринбурге

Шесть человек и одна кошка: в квартире под Саратовом умерла целая семья

Домогался с ножницами и отверткой: на россиянок напали в Египте

Педофил сжег семью ради подростка: четыре трупа нашли на пепелище