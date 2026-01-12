Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 18:43

Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Башкирии 12-летняя девочка вынуждена проходить экстренную профилактику от бешенства после того, как на нее напала рысь. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Девочка молчала

О нападении рыси на ребенка 12 января сообщили в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Там рассказали, что большая кошка попала на территорию спортивного лагеря «Уфимский сокол» через лес.

Инцидент произошел 7 января, но девочка рассказала об этом не сразу. У пострадавшей школьницы осталась царапина на руке. Сейчас она под наблюдением врачей, начали курс уколов, которые предотвращают развитие бешенства.

«Девочка спокойно вернулась в корпус и [о нападении] умолчала. Позже, когда у нее заметили царапину на руке, спросили: „Откуда?“ Она сказала: „Поцарапала кошка“. Соответственно, сотрудники учреждения забили тревогу, потому что кошки-то у них нет», — сообщил один из сотрудников центра изданию «Известия».

Детей загнали в корпуса

Руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников отметил, как отлично сработал руководитель лагеря, узнав о ЧП с животным.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Нападение произошло не на моих глазах, девочку я не видел, но знаю, что это не рваная рана, а царапина. Возможно, ребенок хотел погладить животное. Девочка о случившемся умолчала. Вернулась в корпус и уже потом сказала, что ее поцарапала кошка. Сотрудники лагеря сразу поняли, что кошек на территории нет, есть только щенок и собака, забили тревогу. Выяснилось, что, действительно, по территории бегает рысь. Сразу позвонили в МЧС, всех детей загнали в корпуса и их закрыли для безопасности. Директор хорошо отработал», — сказал Дмитрий Стрельников в комментарии «Башинформ».

Рысь ела снег

Сотрудники реабилитационного центра рассказали, что рысь вела себя неадекватно: она ела снег, затем начала задыхаться, а позднее скончалась.

В присутствии представителей Росприроднадзора руководитель реабилитационного ветеринарного центра связал мертвое животное и передал его под ответственность профильного ведомства.

Стрельников уточнил, что животное пало само, никаких спецсредств против него не применялось.

«Рысь легла в сугроб, свернулась калачиком. Я достал наркоз, стал заряжать. Потом смотрю, она лежит спокойно, решил накинуть удавку: рысь пошевелилась, но не особо активно, и скончалась. У рта была пена, хотя это не показатель бешенства, но один из признаков. На 99% уверен, что она больна бешенством. Труп отдали госветслужбе», — пояснил глава центра «Пин и Пуф».

В Следственном комитете тем временем объявили о возбуждении уголовного дела о халатности.

«По данному факту Бирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о халатности. В настоящее время по уголовному делу организован комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, ответственных за организацию обеспечения безопасности на территории детского учреждения, и правовую оценку их действий», — рассказали в ведомстве.

Читайте также:

«У нее вся одежда в крови»: девушку облили кислотой в Екатеринбурге

Шесть человек и одна кошка: в квартире под Саратовом умерла целая семья

Домогался с ножницами и отверткой: на россиянок напали в Египте

Педофил сжег семью ради подростка: четыре трупа нашли на пепелище

Башкирия
Башкортостан
животные
бешенство
Россия
происшествия
ветеринария
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тягач врезался в самолет с хоккеистами на борту
Критик предрек Степаненко славу Кадышевой
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Легендарный советский салат на ваш стол: делаем оливье по ГОСТу
«Под эгидой НАТО»: в Гренландии ответили на мечты США
Из жизни ушел выдающийся российский органист
Адвокат Лурье предположила, что Долина подвергается стороннему воздействию
Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США
В Краснодаре из-за снегопадов госпитализировали девять человек
В Самаре оправдали обвиненного в сексуальном насилии священника
Продюсер рассказал о молодом возлюбленном Степаненко
Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь
В Росавиации раскрыли последствия аномального снегопада
Беспилотник упал на трассу в российском регионе
На YouTube нашли «вековое» загадочное видео
Военэксперт сделал прогноз по ВСУ после освобождения Новобойковского
Названа возможная цель ВСУ на зимнюю кампанию
Жена Юры Борисова поделилась кадрами семейного отдыха
Президент Мексики оценила вероятность вторжения в страну США
Эрмитаж продолжит помогать арестованному в Польше археологу
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.