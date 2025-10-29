В Госдуме рассказали, какие дачные постройки освобождены от налога Депутат Чаплин: дачная хозпостройка до 50 кв. м освобождается от налога

Дачные хозяйственные постройки площадью до 50 квадратных метров освобождаются от налога, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, на льготы также могут рассчитывать граждане, вышедшие на пенсию.

Владельцы загородной недвижимости имеют право на налоговые вычеты. Для жилых домов действует вычет на строение площадью до 50 квадратных метров, для хозяйственных построек с аналогичной площадью предусмотрено освобождение от налога на одно строение. Отдельные категории граждан, включая пенсионеров и многодетные семьи, могут быть полностью освобождены от уплаты налогов, — отметил Чаплин.

Ранее юрист Дмитрий Матюшенков заявил, что с 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба получит право списывать задолженность по налогу на доходы физических лиц и неуплаченные пени с любой банковской карты без судебного решения. По его словам, нововведение также затронет задолженности по налогам на имущество, транспорт и землю.

Ранее юрист Илья Русяев сообщил, что с 1 ноября граждане РФ смогут обращаться в ФНС с требованием о возврате средств и начисленных процентов в случае ошибочного списания долга. По его словам, заявление можно подать через МФЦ или по почте.