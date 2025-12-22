Новый год-2026
22 декабря 2025 в 04:20

Назван документ, который должен получить любой дачник

Депутат Чаплин: все дачники должны иметь градостроительный план участка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дачники для избежания серьезных юридических и финансовых проблем должны иметь градостроительный план земельного участка, который является основой для любых строительных работ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, этот документ можно назвать своеобразным «паспортом земли».

Почему каждому дачнику важно иметь градостроительный план? Этот документ своего рода паспорт вашей земли, он помогает избежать серьезных юридических и финансовых проблем. В нем собрана вся необходимая информация: от границ участка до ограничений, которые могут запрещать строительство. Получить ГПЗУ перед началом проектирования дома — значит, обезопасить свои вложения и время. Градостроительный план особенно важен при покупке участка, так как позволяет заранее узнать все условия его использования. Основное назначение документа — предоставить собственнику исчерпывающие сведения для подготовки проектной документации и дальнейшего согласования строительства, — пояснил Чаплин.

Парламентарий уточнил, что в ГПЗУ также отмечено, как именно на участке можно разместить дом и каких габаритов он может быть. По его словам, размер постройки обычно ограничивается процентом от площади самого участка.

Ранее юрист Србуи Манджиева заявила, что владельцы дачных участков в России не имеют права строить на своей территории коммерческие объекты, включая автомастерские, гостиницы и рестораны. Эксперт рекомендовала заказывать выписку из градостроительного плана земельного участка для определения перечня разрешенных построек.

