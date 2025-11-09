Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок

Юрист Манджиева: на даче запрещено строить автомастерские, отели и рестораны

Владельцы дачных участков в России не имеют права строить на своей территории коммерческие объекты, включая автомастерские, гостиницы и рестораны, заявила юрист Србуи Манджиева в интервью агентству «Прайм». Эксперт рекомендовала заказывать выписку из градостроительного плана территории (ГПЗУ) для определения перечня разрешенных построек.

На дачных участках допускается возведение садовых домиков или жилых зданий, имеющих различный юридический статус, а также гаражей, бань и других хозяйственных сооружений. Манджиева подчеркнула, что строительство гостиниц, многоквартирных домов, автомастерских, ресторанов и аналогичных объектов разрешено, если предварительно перевести землю в коммерческую зону.

Юрист предупредила, что за нарушения установленных правил владельцев участков могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Суд также может изъять участок.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин говорил, что владельцы дачных участков в России имеют право на налоговые льготы при определенных условиях. Он уточнил, что полное освобождение от земельного налога предоставляется, если площадь не превышает шести соток.