В Госдуме рассказали, как сэкономить на дачных платежах Депутат Чаплин: россияне могут получить налоговый вычет за дачный участок

Россияне могут получить налоговый вычет за дачный участок, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. В разговоре с Lenta.ru он сообщил, что если участок занимает шесть соток или меньше, его владелец полностью освобождается от уплаты земельного налога.

При оформлении права собственности на жилой дом на дачном участке гражданин имеет право на вычет, который уменьшает кадастровую стоимость этого объекта для расчета налога, — указал Чаплин.

Парламентарий отдельно обратил внимание на вопросы управления общим имуществом в садовых некоммерческих товариществах. Он напомнил, что эффективность использования взносов зависит от активности и информированности самих членов товарищества. Также он подчеркнул, что граждане имеют право получать подробные отчеты о расходах, участвовать в собраниях и влиять на решения о том, на какие цели будут направлены общие платежи.

Ранее юрист Дмитрий Матюшенков заявил, что с 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба получит право списывать задолженность по налогу на доходы физических лиц и неуплаченные пени с любой банковской карты без судебного решения. По его словам, нововведение также затронет задолженности по налогам на имущество, транспорт и землю.