Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:15

Недорогой многолетник, который выдержит -40 °C и будет цвести до осени: неприхотлив и растет на любых почвах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Садоводы все чаще ищут растения, которые не требуют укрытия, сложного ухода и при этом выглядят «на миллион». И такой вариант есть — спирея японская давно считается одним из самых надежных и выгодных кустарников для российского климата. Она спокойно переживает суровые зимы, стабильно цветет все лето и стоит в разы дешевле многих модных новинок.

Главное преимущество спиреи — ее морозостойкость. Куст без проблем выдерживает понижение температуры до -40 °C, не вымерзает даже в бесснежные зимы и не нуждается в утеплении. Это подтверждают питомники и практикующие ландшафтные дизайнеры в регионах с рисковым земледелием. Цветение — еще один весомый плюс. С июня и почти до сентября куст покрывается плотными «шапками» розовых, малиновых или белых цветов. Интересный факт: обрезка ранней весной стимулирует образование большего количества цветоносов, из-за чего спирея может цвести еще обильнее.

С точки зрения ухода спирея почти идеальна. Она растет на любых почвах — от суглинков до бедных песчаных участков, хорошо переносит засуху и редко болеет. Полив нужен только в сильную жару, а подкормки — по желанию. Отдельный плюс — цена. В среднем по России один молодой саженец спиреи стоит примерно 250–500 руб., а взрослые кусты 2–3 лет можно найти от 600–900 руб. Размножить растение черенкованием можно самостоятельно, что еще больше экономит бюджет. Посадил один раз — и на десятилетия получил эффектный, неприхотливый и надежный акцент в саду.

Ранее мы рассказывали о 5 растениях, которые стоит посеять на рассаду уже в январе. Красивейшие однолетники.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте про капризные розы: посадите это растение — выживет в жару и ливни, а цвести будет годами
Общество
Забудьте про капризные розы: посадите это растение — выживет в жару и ливни, а цвести будет годами
Сажаем один раз на 50 и более лет: многолетник, который не агрессивен и живет дольше человека
Общество
Сажаем один раз на 50 и более лет: многолетник, который не агрессивен и живет дольше человека
5 растений, которые стоит посеять на рассаду уже в январе: красивейшие однолетники
Общество
5 растений, которые стоит посеять на рассаду уже в январе: красивейшие однолетники
Томаты без хлопот и болезней: как выбрать сорт, который порадует урожаем — секреты опытного дачника
Общество
Томаты без хлопот и болезней: как выбрать сорт, который порадует урожаем — секреты опытного дачника
Цветы, которые не дадут саду уснуть: будут украшать дачу яркими красками с лета до самых заморозков
Общество
Цветы, которые не дадут саду уснуть: будут украшать дачу яркими красками с лета до самых заморозков
многолетники
сады
цветы
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС придумали «европейский» способ спасти Гренландию от Трампа
Лувр закрылся на неопределенный срок
Дерзкий кабан обокрал рыбаков в Казахстане и попал на видео
Экспресс-курник «Ленивая радость» — заменит целый обед!
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Нейросеть рассказала, когда найдут Усольцевых
Каратели ВСУ перед уходом из Селидово совершили массовое убийство жителей
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.