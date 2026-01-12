Недорогой многолетник, который выдержит -40 °C и будет цвести до осени: неприхотлив и растет на любых почвах

Садоводы все чаще ищут растения, которые не требуют укрытия, сложного ухода и при этом выглядят «на миллион». И такой вариант есть — спирея японская давно считается одним из самых надежных и выгодных кустарников для российского климата. Она спокойно переживает суровые зимы, стабильно цветет все лето и стоит в разы дешевле многих модных новинок.

Главное преимущество спиреи — ее морозостойкость. Куст без проблем выдерживает понижение температуры до -40 °C, не вымерзает даже в бесснежные зимы и не нуждается в утеплении. Это подтверждают питомники и практикующие ландшафтные дизайнеры в регионах с рисковым земледелием. Цветение — еще один весомый плюс. С июня и почти до сентября куст покрывается плотными «шапками» розовых, малиновых или белых цветов. Интересный факт: обрезка ранней весной стимулирует образование большего количества цветоносов, из-за чего спирея может цвести еще обильнее.

С точки зрения ухода спирея почти идеальна. Она растет на любых почвах — от суглинков до бедных песчаных участков, хорошо переносит засуху и редко болеет. Полив нужен только в сильную жару, а подкормки — по желанию. Отдельный плюс — цена. В среднем по России один молодой саженец спиреи стоит примерно 250–500 руб., а взрослые кусты 2–3 лет можно найти от 600–900 руб. Размножить растение черенкованием можно самостоятельно, что еще больше экономит бюджет. Посадил один раз — и на десятилетия получил эффектный, неприхотливый и надежный акцент в саду.

