28 октября 2025 в 10:20

Юрист раскрыл нюансы взыскания налоговых долгов по новым правилам

Юрист Матюшенков: с 1 ноября 2025 года списать долг за НДФЛ могут с любой карты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 ноября 2025 года ФНС получит право списывать задолженность за НДФЛ и неуплаченные вовремя пени с любой карты без суда, заявил 360.ru юрист Дмитрий Матюшенков. По его словам, новый механизм взыскания также коснется долгов за налоги на имущество, транспорт и землю.

НДФЛ, налог на имущество и транспортный, любые другие обязанности по уплате налогов, пени — все это теперь могут взыскать без участия суда. Именно за административные правонарушения порядок работать не будет. Он касается только тех задолженностей, которые возникают в рамках налоговых правоотношений, — уточнил Матюшенков.

Юрист добавил, что в случае если счет оформлен в виде цифровых рублей, эти деньги все равно могут быть списаны для погашения долгов по налогам. Перед тем как взыскать задолженность, налоговая направит соответствующее уведомление. Его можно будет обжаловать в течение 30 дней.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что граждане РФ после 1 ноября смогут требовать от ФНС возврат средств вместе с процентами при неточном списании долга. По его словам, подать заявление на это можно через МФЦ или почтой.

