27 октября 2025 в 13:54

Юрист объяснил принцип работы взыскания долгов по налогам без суда

Юрист Русяев: ФНС вернет ошибочные отчисления по налогам вместе с процентами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Граждане РФ после 1 ноября смогут требовать от Федеральной налоговой службы возврат средств вместе с процентами при неточном списании долга, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, подать заявление на это можно через МФЦ или почтой.

[Новый закон о взыскании налогов без суда] не исключает ошибочные списания с должников, но предусматривает механизм возврата средств. Если ФНС допустила неточность, то возвращаются не только лишние средства, но и начисляются проценты по ключевой ставке ЦБ. Подать заявление можно через личный кабинет, МФЦ или почтой. Новый порядок не отменяет права на обжалование. Любое решение ФНС можно оспорить в вышестоящем органе или суде, — пояснил Русяев.

Он отметил, что внесудебный порядок взыскания применяется только к бесспорным долгам, когда у налогоплательщика нет возражений против начисленной суммы. По словам юриста, при несогласии с долгом гражданин вправе заявить об этом, и тогда вопрос будет решаться через суд.

Если налог просрочен и возражений нет, ФНС сможет направить поручение банку — и деньги спишут со счета автоматически. Перед этим налогоплательщику направят уведомление: решение о взыскании поступит в личный кабинет на сайте ФНС или на «Госуслугах», — резюмировал Русяев.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба России с 1 ноября получит право взыскивать налоговые задолженности в досудебном порядке. У налогоплательщика будет 30 дней на обжалование. Новые правила касаются налоговых долгов, которые граждане начисляют сами, например при подаче налоговой декларации или ведении бизнеса. Это упрощает процедуру взыскания, но оставляет гражданам возможность обжаловать решение.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
