Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 18:50

В МИД России отреагировали на ограничения для российских дипломатов в ЕС

Грушко: Москва ответит на ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москва ответит на решение ограничить передвижение российских дипломатов в странах Евросоюза, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, которые приводит ТАСС, европейские меры вступят в силу через месяц — 25 января.

Меры уже были объявлены в ЕС, которые требуют уведомления о перемещении российских дипломатов в пределах шенгенской зоны из одной страны в другую. Они вступят в силу 25 января. Все аспекты, как это будет реализовано, пока неясны, но с другой стороны, естественно, мы предпримем ответные шаги на основе принципа взаимности, — отметил Грушко.

Ранее замглавы МИД РФ отмечал, что европейские власти готовят свое население к военному столкновению с Россией. Он подчеркнул, что власти сделают все для обеспечения безопасности России и ее жителей.

До этого Грушко заявлял, что Киев совместно с «западными кураторами» заинтересован в поддержании напряженности и продолжении боевых действий. Замглавы МИД РФ также осудил атаку украинских БПЛА на госрезиденцию президента России в Новгородской области.

Россия
МИД РФ
Александр Грушко
реакции
ограничения
дипломат
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС возобновилась работа высоковольтной линии
Ушаков раскрыл реакцию Трампа на атаку резиденции Путина
Ушаков рассказал, что Трамп рекомендовал Зеленскому
ВСУ атаковали резиденцию Путина: что произошло, реакция, что сказал Лавров
Ушаков посчитал, сколько раз в 2025 году общались Путин и Трамп
Названы самые популярные языки в мире
В России начнут ежегодно проводить Неделю космоса
Кастрированный маньяк: следователь рассказал о странном деле из нулевых
Главу муниципалитета задержали по делу о взрыве 20-летней давности
Вор избил сотрудника магазина за просьбу вернуть украденное
Генпрокуратура дала отпор американскому университету с двойным дном
Соседи Долиной раскрыли, как встретят Лурье после переезда
Трамп провел разговор с Путиным
Глоба назвала судьбоносные даты 2026 года
Марочко раскрыл, что поможет развить наступление на Славянск
«Инопланетный корабль» снова привлек внимание ученых
Российская лыжница Непряева показала 27-й результат в Италии
Конгрессвумен Грин рассказала, кто виноват в росте госдолга США и войнах
Россиянам дали неутешительный прогноз по росту цен на жилье в 2026 году
Запекаю утиные ножки конфи: мясо, отваливающееся от кости!
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.