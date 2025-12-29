В МИД России отреагировали на ограничения для российских дипломатов в ЕС

Москва ответит на решение ограничить передвижение российских дипломатов в странах Евросоюза, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, которые приводит ТАСС, европейские меры вступят в силу через месяц — 25 января.

Меры уже были объявлены в ЕС, которые требуют уведомления о перемещении российских дипломатов в пределах шенгенской зоны из одной страны в другую. Они вступят в силу 25 января. Все аспекты, как это будет реализовано, пока неясны, но с другой стороны, естественно, мы предпримем ответные шаги на основе принципа взаимности, — отметил Грушко.

Ранее замглавы МИД РФ отмечал, что европейские власти готовят свое население к военному столкновению с Россией. Он подчеркнул, что власти сделают все для обеспечения безопасности России и ее жителей.

До этого Грушко заявлял, что Киев совместно с «западными кураторами» заинтересован в поддержании напряженности и продолжении боевых действий. Замглавы МИД РФ также осудил атаку украинских БПЛА на госрезиденцию президента России в Новгородской области.