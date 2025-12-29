Грушко обвинил Киев и Запад в эскалации конфликта на Украине Грушко: Киев и Запад стремятся сорвать мирный процесс

Киев совместно с «западными кураторами» заинтересован в поддержании напряженности и продолжении боевых действий, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Замглавы МИД РФ также осудил атаку украинских БПЛА на госрезиденцию президента России в Новгородской области, сообщает ТАСС.

Я хотел бы сказать, что это становится уже практикой. Как только переговорный процесс вступает в такую деликатную фазу поиска решений, украинские власти, действуя по логике не дать сформироваться условиям для достижения мирного урегулирования, предпринимают провокационные шаги, — высказался Грушко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не выйдет из переговоров с США после атаки украинских дронов на президентскую резиденцию в Новгородской области. При этом министр подчеркнул, что Москва обязательно ответит на эти действия и пересмотрит свою позицию в мирном процессе. Дипломат также назвал атаку ВСУ безрассудным шагом.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 89 украинских беспилотников в небе над регионами страны. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где уничтожили 49 дронов.