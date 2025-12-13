Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена

Запорожская АЭС оказалась полностью отрезана от внешнего электроснабжения ночью 13 декабря, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, которые приводит агентство в соцсети X, атомная станция была обесточена в 12-й раз с начала конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в настоящее время внешнее электроснабжение возобновлено.

В 12-й раз за время конфликта Запорожская АЭС временно лишилась всего внешнего электроснабжения из-за масштабных военных действий, затрагивающих энергосистему. Обе линии электропередачи теперь восстановлены, — говорится в сообщении.

Ранее Гросси отмечал, что МАГАТЭ не может обнародовать ответственных за удары по Запорожской АЭС из-за отсутствия у ведомства такой возможности. По его словам, обе стороны подвергают главу агентства критике за отсутствие соответствующих данных. При этом МАГАТЭ по своей сути выступает структурой аудиторов и инспекторов.

До этого МАГАТЭ сообщало, что в ночь на 6 декабря было нарушено внешнее электропитание Запорожской АЭС. Согласно сообщению организации, это стало одиннадцатым случаем полной потери внешнего питания ЗАЭС с начала конфликта на Украине.