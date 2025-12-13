Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 13:04

Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена

ЗАЭС оказалась полностью отрезана от внешнего электроснабжения ночью 13 декабря

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Запорожская АЭС оказалась полностью отрезана от внешнего электроснабжения ночью 13 декабря, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, которые приводит агентство в соцсети X, атомная станция была обесточена в 12-й раз с начала конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в настоящее время внешнее электроснабжение возобновлено.

В 12-й раз за время конфликта Запорожская АЭС временно лишилась всего внешнего электроснабжения из-за масштабных военных действий, затрагивающих энергосистему. Обе линии электропередачи теперь восстановлены, — говорится в сообщении.

Ранее Гросси отмечал, что МАГАТЭ не может обнародовать ответственных за удары по Запорожской АЭС из-за отсутствия у ведомства такой возможности. По его словам, обе стороны подвергают главу агентства критике за отсутствие соответствующих данных. При этом МАГАТЭ по своей сути выступает структурой аудиторов и инспекторов.

До этого МАГАТЭ сообщало, что в ночь на 6 декабря было нарушено внешнее электропитание Запорожской АЭС. Согласно сообщению организации, это стало одиннадцатым случаем полной потери внешнего питания ЗАЭС с начала конфликта на Украине.

Россия
ЗАЭС
МАГАТЭ
Рафаэль Гросси
отключения
электроснабжение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 13 декабря: замерзшие трупы, что в Купянске
Стали известны детали ЧП в екатеринбургской Музкомедии
Лидер «Оренбургских киллеров» попался в руки закона
Погода в Москве в воскресенье, 14 декабря: ждать ли морозов и снегопадов
Россиянка рассказала о трудностях жизни с мужем-турком
ЮАР обратилась с призывом к странам G20
Роналду станет частью популярной кинофраншизы
Два поезда не поделили пути в российском регионе
Лукашенко приравнял агрессию против союзника к нападению на Белоруссию
Умные игрушки для собак и кошек: обзор гаджетов для счастья питомца
Член ОП ответил, почему ВСУ отправили тысячи бывших заключенных в Купянск
Экс-сенатора объявили в розыск
Третье транспортное кольцо Москвы парализовало из-за аварии
Россиянин стал фигурантом дела о контрабанде животных на 6 млн рублей
Грузовик влетел в трубопровод и оставил без газа 100 домов
«Позорные действия»: в ГД ответили на удар ВСУ по Саратову
Два десятка машин размотало на трассе из-за мощного снегопада
Уход Месси обернулся беспорядками на стадионе в Калькутте
«Роснано» подала иск к Чубайсу почти на 12 млрд рублей
«Мир не за горами»: Эрдоган рассказал о планах после встречи с Путиным
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.