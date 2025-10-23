Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 14:31

На ЗАЭС завершили ремонтные работы

После окончания ремонта дизель-генераторы ЗАЭС отключили и вывели в резерв

Стела Запорожской атомной электростанции Стела Запорожской атомной электростанции Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Дизельные генераторы, питавшие Запорожскую АЭС во время ремонта последние 30 дней, отключены и выведены в резерв, сообщается в Telegram-канале пресс-службы станции. Энергоснабжение станции переведено на блочные трансформаторы.

Питание собственных нужд энергоблоков было переведено на блочные трансформаторы. В связи с этим отключены и выведены в резерв работающие ранее дизель-генераторы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние 30 дней ЗАЭС работала только на резервных дизель-генераторах, без внешнего электроснабжения. Такой случай — первый в мировой истории атомной энергетики: ни одна АЭС раньше не функционировала в подобных условиях так долго, сообщили в пресс-службе. При этом весь персонал станции проявил высокий профессионализм, стойкость и преданность делу, чтобы обеспечить безопасную работу энергоблоков в этой сложной ситуации.

Ранее в Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии. Губернатор Евгений Балицкий уточнил, что аварийные службы переключают питание на резервные источники и восстанавливают электроснабжение.

