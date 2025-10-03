Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 20:56

Застрявшую в стене кошку не могли достать четыре дня

В Москве спасатели вытащили кошку, которая провела в стене четыре дня

Фото: t.me/spasrezerv

В Москве специалисты отряда «СпасРезерв» освободили кошку, застрявшую в стене жилого дома на улице Куусинена, сообщается в Telegram-канале спасательного формирования. Животное провело в заточении четыре дня.

Поводом для начала операции послужило обращение жильцов, которые 29 сентября услышали доносившееся из стены мяуканье. Спасатели обследовали квартиры на пятом и седьмом этажах, побывали на чердаке, но первоначально не смогли обнаружить животное.

Ключевую роль в поисках сыграл представитель ГБУ «Жилищник Хорошевского района», который на следующий день обнаружил кошку в вентиляционной шахте на глубине 36 метров. Однако извлечь животное через шахту оказалось невозможно.

Решение пришло, когда жильцы квартиры на первом этаже дали разрешение на проведение строительных работ. Спасателям потребовалось проделать три отверстия в стене, прежде чем они смогли добраться до животного.

В ночь на 3 октября кошку наконец извлекли из заточения, напоили водой и разместили в пункте содержания отряда. Утром животное передали в ветеринарную клинику для проведения необходимого обследования.

До этого в Москве сотрудники МЧС спасли двух котят, которые забрались под капот автомобиля Kia на Рублевском шоссе. Женщина, заметив животных, не смогла самостоятельно достать их и обратилась к спасателям. Одного котенка забрал пожарный, а другой остался у владелицы иномарки.

Москва
спасатели
коты
животные
