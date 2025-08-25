Пожарные спасли застрявших под капотом машины котят в Москве

Пожарные спасли застрявших под капотом машины котят в Москве

В Москве сотрудники МЧС спасли двух котят, которые забрались под капот автомобиля Kia на Рублевском шоссе, пишет 360.ru со ссылкой на владелицу иномарки. Женщина, заметив животных, не смогла самостоятельно достать их и обратилась к спасателям.

Да, котят спасли. Одного котенка забрал пожарный, один сейчас у меня, — рассказала владелица автомобиля.

Теперь женщина планирует найти второму котенку семью. Как животные застряли под капотом авто неизвестно.

Ранее в московском районе Чертаново Центральное кошка родила котят под капотом машины. Хозяин автомобиля Kia обнаружил новорожденных на улице Красного Маяка.

До этого котенок застрял в моторном отсеке под капотом автомобиля в Лосиноостровском районе Москвы. На помощь животному выехали столичные спасатели.