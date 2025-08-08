Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 12:19

Замерзший котенок застрял в моторном отсеке машины в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Котенок застрял в моторном отсеке под капотом автомобиля в Лосиноостровском районе Москвы, пишет 360.ru со ссылкой владельца машины. На помощь к животному выехали столичные спасатели.

Погреться решил, наверное, ночью, — предположил владелец автомобиля.

Мужчина рассказал, что сначала животное сидело на аккумуляторе, а после забилось под двигатель. Как именно котенок застрял в моторном отсеке, москвич так и не смог объяснить.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли кота, который несколько дней просидел в облицовке набережной реки Фонтанки. У животного оказалась повреждена лапка, его доставили к ветеринару.

До этого в Санкт-Петербурге спасли упавшего в открытый люк кота. Инцидент с животным произошел на территории Нахимовского военно-морского училища.

Москва
коты
животные
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.