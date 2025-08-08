Замерзший котенок застрял в моторном отсеке машины в Москве

Котенок застрял в моторном отсеке под капотом автомобиля в Лосиноостровском районе Москвы, пишет 360.ru со ссылкой владельца машины. На помощь к животному выехали столичные спасатели.

Погреться решил, наверное, ночью, — предположил владелец автомобиля.

Мужчина рассказал, что сначала животное сидело на аккумуляторе, а после забилось под двигатель. Как именно котенок застрял в моторном отсеке, москвич так и не смог объяснить.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли кота, который несколько дней просидел в облицовке набережной реки Фонтанки. У животного оказалась повреждена лапка, его доставили к ветеринару.

До этого в Санкт-Петербурге спасли упавшего в открытый люк кота. Инцидент с животным произошел на территории Нахимовского военно-морского училища.