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03 августа 2025 в 11:12

В Петербурге спасли кота, застрявшего в облицовке набережной Фонтанки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге спасли кота, который несколько дней просидел в облицовке набережной реки Фонтанки, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». У животного оказалась повреждена лапка, его доставили к ветеринару.

Как отметили местные жители, кота зовут Маркиз, он жил во дворе дома на канале Грибоедова. Ожидается, что после осмотра в ветеринарной клинике его отправят на передержку.

Ранее сообщалось, что кот провалился на глубину четырех метров. Несколько дней спасение Маркиза шло безрезультатно. Животное оказалось очень тревожным. Его пытались вытащить с помощью веревок, приманок, а также специальных «котоловушек».

Вечером в четверг, 31 июля, узника смогли накормить. Спасение кота продолжалось, хотя уровень воды постоянно повышался, создавая угрозу для жизни четвероногого.

До этого в Петербурге вызволили упавшего в открытый люк кота, который провалился на Петроградской набережной. Сотрудники городского «Водоканала» немедленно поспешили на помощь животному.

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