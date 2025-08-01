Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 12:58

Кот в Петербурге четвертый день не идет в руки спасателей на набережной

В Петербурге четвертый день пытаются вызволить кота из облицовки на набережной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спасатели в Санкт-Петербурге четвертый день пытаются вызволить кота из облицовки на набережной, информирует «112». По данным источника, пушистый провалился на глубину четырех метров и застрял там.

Пока спасение хвостатого идет безрезультатно. Кот оказался очень тревожным, несмотря на разные способы спасти его. Животное пытались вытащить с помощью веревок, приманок, а также специальных «котоловушек». Однако кот испуган и сопротивляется спасению. Достать его можно только протащив под водой.

Канал отмечает, что такая операция не только рискованна, но и закрепить веревки не представляется возможным. Вечером в четверг, 31 июля, узника смогли накормить. Спасение кота продолжится, но уровень воды постоянно повышается, создавая угрозу для жизни четвероногого.

Ранее в Москве спасли кота, который застрял в окне одной из многоэтажек. По данным СМИ, животное угодило в беду на высоте 12-го этажа в Троицке.

В Петербурге вызволили упавшего в открытый люк кота, который провалился на Петроградской набережной. Сотрудники городского «Водоканала» немедленно поспешили на помощь животному.

Cанкт-Петербург
коты
реки
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина сравнялась с Европой по одному показателю
Отоларинголог раскрыла неожиданный способ облегчить боль в горле
Состояние богатейших россиян прибавило $20 млрд
Мать переломала ребра 11-месячному сыну за то, что он измазался сажей
Причиной катастрофы в Вашингтоне могла стать ошибка авиадиспетчера
Группа t.A.T.u. представит новые треки и отправится в мировое турне
Володин раскрыл, когда в РФ рассмотрят инициативу об ипотечных каникулах
Российского подростка жестоко запинали за накрашенные ногти
Названы особенности неуловимых «Гераней», которые обходят украинскую ПВО
Редкую гигантскую рыбу выловили в Индии
Бомбы в кошках, удар по рынку, выход к Киеву: ВСУ атакуют РФ 1 августа
Кинолог объяснил, как отучить собаку спать на хозяйской кровати
На побережье Сахалина обнаружили мину «Лепесток»
«Давно пора!» Макаревича лишат гражданства России? Какую черту он перешел
Магнитные бури сегодня, 1 августа: что будет завтра, тромбозы, инсульты
«ПВО изматывается»: Россия нашла способ успешнее атаковать цели на Украине
«Помогал пироженкой»: красноярец перебрал с алкоголем и домогался девочек
Кот в Петербурге четвертый день не идет в руки спасателей на набережной
Военэксперт рассказал, как Россия успешно использует опыт СССР на СВО
Сумку с 2 млн рублей украли у безработного россиянина
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.