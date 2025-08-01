Кот в Петербурге четвертый день не идет в руки спасателей на набережной

Кот в Петербурге четвертый день не идет в руки спасателей на набережной В Петербурге четвертый день пытаются вызволить кота из облицовки на набережной

Спасатели в Санкт-Петербурге четвертый день пытаются вызволить кота из облицовки на набережной, информирует «112». По данным источника, пушистый провалился на глубину четырех метров и застрял там.

Пока спасение хвостатого идет безрезультатно. Кот оказался очень тревожным, несмотря на разные способы спасти его. Животное пытались вытащить с помощью веревок, приманок, а также специальных «котоловушек». Однако кот испуган и сопротивляется спасению. Достать его можно только протащив под водой.

Канал отмечает, что такая операция не только рискованна, но и закрепить веревки не представляется возможным. Вечером в четверг, 31 июля, узника смогли накормить. Спасение кота продолжится, но уровень воды постоянно повышается, создавая угрозу для жизни четвероногого.

Ранее в Москве спасли кота, который застрял в окне одной из многоэтажек. По данным СМИ, животное угодило в беду на высоте 12-го этажа в Троицке.

В Петербурге вызволили упавшего в открытый люк кота, который провалился на Петроградской набережной. Сотрудники городского «Водоканала» немедленно поспешили на помощь животному.